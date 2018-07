På trods af at en hedebølge står for døren, ser det ud til, at kraftige, lokale byger kan ramme hele Danmark i næste uge.

»Når den varme luft kommer ind over landet, bliver luften meget ustabil og fugtig. Det betyder, at der allerede onsdag, torsdag og fredag er mulighed for lokale byger måske med torden,« siger Dan Nilsvall, vagthavende meteorolog, til B.T.

Han forklarer, at lokale byger og skybrud muligvis vil ramme Sjælland onsdag, mens Jylland muligvis vil modtage lokale regnskyl torsdag og fredag.

Den vagthavende meteorolog kan dog ikke med sikkerhed sige, hvor meget regn, der vil falde.

»Det er meget vanskeligt at sige, men det er ikke helt umuligt, at det kan blive nogle ret kraftige byger i den kommende uge, hvor der kan komme 10-15 millimeter på kort tid,« siger Dan Nilsvall.

Hedebølgen rammer 33 grader

Men selvom mulige regnbyger truer, ændrer det ikke på, at en hedebølge også er på vej.



»Ifølge nye prognoser ser hedebølgen ud til at starte allerede i løbet af tirsdagen,« siger den vagthavende meteorolog.

Han forklarer, at vi tirsdag vil komme op på temperaturer mellem 23 og 30 grader, hvor det særligt vil være de centrale steder i landet på Sjælland, Fyn og i Jylland, som kommer op og runder de 30.

Derefter fortsætter hedebølgen, som ser ud til at komme højest op at ringe, når termometeret rammer de 33 grader.

»Det bliver forskelligt fra dag til dag. Men torsdag ser det ud til, at de i den vestlige del af Jylland kan nå op på de 33 grader. Det gælder også fredag, hvor hele landet vil komme op over 30 grader,« siger Dan Nilsvall.

Tvivl om hedebølgens længde

TV 2 Vejret forventer, at hedebølgen kommer til at vare frem til den 5. august, men ifølge DMI er der dog tvivl om, hvorvidt vi stadig kan kalde tiden efter næste weekend for hedebølge.



»Lige nu ser det ud til, at varmen kommer til at kulminere søndag. Allerede lørdag bliver det en smule mindre varmt, det vil sige at dagstemperaturerne falder ned til 26 til 27 graders varme. Det varme vejr vender tilbage ugen efter, det er ganske sikkert, men om hedebølgen fortsætter, det er stadig usikkert. Den tager måske pause et par enkelte dage,« siger Dan Nilsvall.