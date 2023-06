Maj har været tør – ekstremt tør.

Og det ser ikke ud til at være anderledes i juni. Derfor kan ukrudtsbrændere og grillhygge med naboerne hurtigt ende i et bål, som man måske ikke lige havde planlagt.

Alle sommerprognoserne peger også på, at der ikke kommer meget nedbør. Det kan give et alvorligt tørkeproblem, skriver DMI.

Og ifølge Brandfare.dk er risikoen allerede høj i store dele af Danmark. Brandfaren kan dog godt komme yderligere to trin op på advarselsskalaen – henholdsvis meget og ekstremt højt niveau.

Hvis DMIs sommerprognoser holder, og tørken tager til, så kan det muligvis også få konsekvenser for det klassiske sankthansbål, der kan blive uden bål.

Ligesom man så i 2018, da Danmark blev ramt af en massiv tørke.

Via Brandfare.dks oversigt kan man se, at der i den kommende weekend vil være store dele af landet, hvor man tager et nøk op af skalaen og går fra orange til rødt niveau. Dermed er der pludselig en meget høj risiko for brand.

Ifølge TV 2, så mener forebyggelsesekspert Mads Dalgaard fra Beredskabsstyrelsen, at man skal være meget varsom i den kommende periode.

»Når indekset er i orange, skal man være meget opmærksom med ukrudtsbrænderen. Jeg vil faktisk gå så langt som at sige: Lad være. Vi ser så mange brande, når folk bruger brænderen og ikke lige lægger mærke til, at bladene flyver lidt, eller man kommer for tæt på skuret,« siger Mads Dalgaard.

Prognosen lyder som sagt på, at størstedelen af Danmark vil gå fra orange til rødt niveau.

Forleden har forsikringsselskabet If Forsikring også udsendt en pressemeddelelse, der har overskriften:

»Nu er det virkelig farligt!«

I den opfordrer man haveejerne til at passe på, når man svinger ukrudtsbrænderen rundt omkring.

»Ukrudtet pibler frem i denne tid, hvis man bare kigger væk en uges tid. Men pas på, hvordan du bekæmper det, for brandfaren er overhængende efter flere ugers tørke,« lyder det.