En strækning på Rute 9 Svendborgmotorvejen er tidligt tirsdag morgen blevet spærret i begge retninger.

Det skyldes, at vejarbejdsmarkeringer er blevet påkørt på stedet.

Det oplyser DR P4 Syddanmark på det sociale medie X.

Det er strækningen mellem frakørsel og tilkørsel 13 Ringe C, der er spærret.

»Du kan køre fra ved 13 Ringe C og på motorvejen igen ved tilkørslen,« lyder det fra radiokanalen på X – det tidligere Twitter.

Også Vejdirektoratet har oplyst om spærringen på sin hjemmeside.

Der lyder det, at der i retning mod Odense er spærret mellem Groven/Dynden og 13 Ringe C, mens der i retningen mod Svendborg er spærret mellem 12 Ringe N og 13 Ringe C.

»Spærringen forventes ophævet tidligst klokken 07.30,« lyder det.