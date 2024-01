Flere af de militærkøretøjer, der er sat ind for at assistere med bjærgning og snerydning, er kørt fast i sneen.

Der er tale om de såkaldte Piranhaer, altså pansrede mandskabsvogne, der i løbet af dagen blandt andet har assisteret ambulancer med at nå frem.

Men nu er flere af dem altså kørt fast.

Det bekræfter Henrik Glintborg, vicepolitiinspektør ved Midt- og Vestjyllands Politi, over for B.T.

»Vi har ikke fået bjærget Piranhaerne endnu. Det er ikke noget, en Falck-vogn bare kan få op med et snuptag,« siger han.

Der er derimod tale om specielle bjærgningskøretøjer fra Forsvaret, der skal hjælpe med at få de pansrede manskabsvogne fri af sneen. Derfor tager det noget tid, før køretøjerne er trukket fri.

»Det siger noget om, hvordan Moder Natur er på spil i vores område,« siger Henrik Glintborg.

I Midt- og Vestjylland er politiet lige nu i gang med at køre gennem hovedvejene ved Silkeborg og Viborg, hvor vicepolitiinspektøren fortæller, at der er flere hundrede strandede køretøjer.

»Der kan være nogle, der er kommet afsted uden mobiltelefoner, så det er noget, vi gør for at undgå nogle forfærdelige skrækscenarier, hvor nogen sidder fast i bilerne og ender med at blive underafkølede,« siger han.

Henrik Glintborg oplyser, at selvom det er et voldsomt vejr, der lige nu er på spil i området, så gør man det bedste for at komme på forkant med situationen, og der er et godt samarbejde mellem de forskellige myndigheder.

»Det er ikke første gang, der har været snestorm. Det er bare mange år siden, der har været så alvorlig en snestorm,« siger han.

