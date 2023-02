Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Det ser ikke ud til, at vi skal finde solbrillerne frem lige foreløbig.

Fredagens storm Otto har lagt sig, men allerede i løbet af mandag vil der igen være risiko for vindstød af stormstyrke. Det er især i Nordjylland og på Bornholm, at sidstnævnte vil være tilfældet.

Det skriver TV 2.

Foruden stærk vind ser mandagen også ud til at blive våd. Natten til mandag vil der være udbredt regn over hele landet, mens man flere steder også må finde paraplyen frem mandag morgen.

Det bliver dog et mere fredeligt vejr tirsdag og onsdag, hvor der over dele af landet, primært mod nordøst, vil være sol, mens man sydvest må døje med en del skyer.

Natten til onsdag er der udsigt til let nattefrost i dele af landet, mens der i løbet af dagen vil være skyet over det meste af landet.

Torsdag er der udsigt til et par millimeter regn, mens fredag vil byde på temperaturer, der ligner årstidens normale temperaturer.

Fælles for den kommende uge er, at der er udsigt til et skiftende vejr, hvor temperaturerne vil svinge mellem ti og fem grader. Der kommer besøg af både mild sold, vindstød af stormstyrke og regn.