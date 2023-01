Lyt til artiklen

Januar begyndte med en både vild og mild vejrrekord, da der nytårsnat blev målt hele 12,6 grader på Lolland. Den varmeste januardag målt i Danmark nogensinde.

Og januar i år har været så mild, at måneden ender med en middeltemperatur på omkring 3,6 grader.

Dermed er det 13. år i træk, at middeltemperaturen i januar ender over nul grader, og det er ny rekord, skriver TV 2 Vejret.

Vi skal altså helt tilbage til 2010 for at finde en januar, hvor årets første måned havde en middeltemperatur under nul grader.

Januar 2023 bidrager til ny vejrrekord. Arkivfoto. Foto: Henning Bagger

Den høje middeltemperatur i januar i år kan især tilskrives meget mildt vejr i første halvdel af januar, mens de seneste dage med nattefrost har trukket middeltemperaturen lidt ned.

Det milde januarvejr er ikke blot tilfældige vejrfænomener, mens skyldes med stor sandsynlighed klimaforandringer, der har gjort de danske vintre vådere og mildere.

Det illustrerer de såkaldte klimanormaler ganske godt. De beskriver gennemsnittet af en lang række meteorologiske data over en årrække på 30 år.

I den gamle klimanormal, som dækker perioden 1961-1990, blev der registreret 13 januarmåneder med en negativ gennemsnitstemperatur.

1963. På grund af den kolde vinter fragtes der forsyninger til Vejrø over isen. Foto: J.B.

I den seneste klimanormal, der strækker sig over perioden 1991-2020, er det blot blevet til fem januarmåneder med en gennemsnitstemperatur under 0 grader.

Der er altså noget om snakken, når midaldrende og ældre danskere fortæller, at vintrene var koldere i gamle dage, og at man blev trukket på kælken til købmanden.

Den varmeste januar i Danmark blev målt i 2020. Her ramte middeltemperaturen hele 5,4 grader.

Klimaforskerne forventer, at de danske vintre vil blive endnu varmere og vådere i de næste 30 år. Der vil altså blive endnu færre dage, hvor kælken kommer ud af garagen.