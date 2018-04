Danskerne er flere steder i landet vågnet op til endnu mere sne - men noget tyder på, at varmen endelig er ved at nå Danmark.

Flere steder i landet er der faldet omkring ti centimeters sne især i den sydøstlige del af landet. Og især bornholmerne kan forvente endnu mere sne med kraftig vind og dermed risiko for snefygning.

Men lige som alt ser sort ud, kan Claus Larsen, vagthavende hos DMI, forsikre os om, at det snart er ved at vende.

»Temperaturene begynder langsomt at stige i løbet af ugen, og der er noget, der tyder på, at vi når de tocifrede varmegrader - det ser ret sikkert ud. Efter på tirsdag ligner det, vi får mellem 10 og 15 grader,« siger Claus Larsen.

Allerede i morgen vil blive en 'skiftedag', hvor det ligeså stille vil blive lunere. Der er dog stadig både regn, sne og slud på vej i de nordøstlige egne og især Bornholm, men efter på tirsdag kan danskerne altså forvente lunere vejr og forårsfornemmelser.

Noget tyder også på, at næste weekend bliver en weekend ud over det sædvanlige.

»Der er noget i vores prognoser, der ligner, at foråret er på vej. Det ligner faktisk, vi får op til 20 grader i næste weekend, Men det er dog så langt fremme, at jeg ikke kan love noget,« siger Claus Larsen, der dog med stor sikkerhed kan forsikre os om, at vi i hvert fald når de tocifrede grader i løbet af ugen.