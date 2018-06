Den flotte forsommer fortsætter ugen ud, men i weekenden sker der noget andet - måske.

Den lange periode med flot, stabilt sommervejr synger på sidste vers. Eller gør den? Lige nu er meteorologerne i tvivl, for det ene øjeblik viser prognoserne, at der kommer regn og byger lørdag og søndag. Det næste, at det holder tørt.

»Den sidste side er endnu ikke skrevet med hensyn til, om der kommer nedbør, og hvor det kommer. Det skrifter fra prognose til prognose, så lige nu kan jeg ikke sige, at der kommer noget, og hvor det i givet fald kommer,« lyder det onsdag morgen fra vagthavende meteorolog Anja Bodholdt, DMI.

I disse dage river hun og kollegerne sig i håret. For hvor prognoserne de seneste mange uger ikke har været til at tage fejl af, så ser det anderledes drilsk ud de kommende dage. Noget tyder nemlig på, at der er nedbør på vej, men det er altså meget usikkert, hvor det falder, og om der overhovedet kommer noget, der er værd at bemærke.

»Der kan komme byger i løbet af lørdag og måske også søndag, men det bliver ikke de store mængder. Det er ikke noget, der kommer til at forbedre tørkesituationen nævneværdigt. Der er ikke udsigt til timelang regn,« siger meteorologen til stor frustration for tørstige landmænd og haveejere - og sikkert til tilsvarende lettelse for alle med hang til bermudashorts og bare tæer.

Der skulle dog ikke være nogen tvivl om, at ugens sidste hverdage også bliver solbeskinnede og varme. Især fredag topper vejrguderne og begunstiger os med helt op til 30 grader, skyfrit, sol og stort set ingen vind.

Hvis du er bekymret over meldingerne om, at 'en ny vejrtype' er på vej, så forsikrer Anja Bodholdt om, at vi fra og med i næste uge kan forvente noget, der minder om normalt dansk sommervejr.

»Vi kan se frem til en lidt anden vejrtype, men overordnet set bliver det rigtig fint. Vi får bare ikke bragende sol og 30 grader.«