Hvis du er træt af varmen, så er her en omgang dårligt nyt. Et nyt videnskabeligt studie fra universitet i Brest i Frankrig forudser, at de næste fire år sandsynligvis vil byde på meget høje temperaturer kloden over. Det skriver adskillige internationale medier, herunder britiske Metro.

Det franske forskerhold forudser, at perioden 2018-2022 vil blive ekstraordinær varm. Forskerne har lavet forsøg, hvor de har anvendt en avanceret videnskabelig metode til at lave prognoser for vejret, før sommeren 2018, der som bekendt har budt på temperaturer langt ud over det sædvanlige.

Forskernes data blev modtaget i januar af tidsskriftet Nature Communications, der nu har offentliggjort artiklen. Forskerne anvendte metoden ProCast, der forudser sandsynligheder for meget varme perioder ved at tage udgangspunkt i blandt andet tidligere vejrbegivenheder og den globale opvarmning.

Er man ikke til hedebølger, så kan man jo håbe at forskerne tager fejl eller tålmodigt vente til 2023.