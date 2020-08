I de kommende dage vil Danmark opleve temperaturer op mod 30 grader og solen står højt på himlen. Det kan være en farlig fælde for solslikkende danskere.

Sagen er, at det såkaldte UV-indeks kommer særdeles højt op, så man skal ikke være længe i solen for at blive forbrændt. Det skriver TV2 Vejr.

UV-indekset ligger landet over mellem 5,5 og 6, hvilket er ganske meget for danske forhold. Jo højere tallet er, jo værre brænder solen. I Danmark når tallet ikke over syv.

Kræftens Bekæmpelse anbefaler, at man opholder sig så lidt som muligt i solen mellem klokken 12 og 15. I stedet bør man søge skygge i det tidsrum, da det er her, solen brænder stærkest.

Allerværst er det cirka 13:15, hvor solen står højest på himlen. Det er solen, der brænder, men hedebølgen bidrager også til faren for at blive forbrændt. For højtrykket bidrager til, at ozonlaget over Danmark bliver tyndere, mens det er varmt.

Det betyder, at flere af solens stråler rammer Danmark og landets blege indbyggere.

Kræftens Bekæmpelse anbefaler en masse solcreme, men noget af det allermest effektive er faktisk en god solhat og en langærmet t-shirt.

Hvert år får 2.300 personer i Danmark modermærkekræft. Ni ud af ti af dem kunne undgås, hvis danskerne opførte sig mere fornuftigt i solen, forklarer Kræftens Bekæmpelse på deres hjemmeside.