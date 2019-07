Hvis du har planer om en sommer med udelukkende solskin og høje temperaturer, så kan det være, du skal pakke kufferten og rejse sydpå.

Hos Danmarks Meterologiske Institut (DMI) har man taget de lange briller på og kigget på vejret fra denne uge til og med uge 30.

Dommen er, at vi får en juli præget af et vejr, der ikke er til at stole på.

Vaskeægte dansk sommervejr kan man også kalde det – med både regn, tørvejr, kulde og varme.

For næste uge kan vi forvente en vejrudsigt med temperaturer lidt under normalen på omkring 18-22 grader.

»Uge 28 starter med at være blæsende med kølig luft og lette byger. Resten af ugen får vi lavtryk syd- og østfra, så vi får en let nordlig, kølig vind. Men ellers pænt med sol og forholdsvis tørt vejr,« siger langtidsmeteorolog Lisette Grenbom hos DMI.

I uge 28 kan vi altså, hvis prognoserne holder stik, lade regntøjet og paraplyerne ligge hjemme i skufferne.

Men for uge 29 og 30 kan det ske, det skal være faste bestanddele i tasken. Ligesom du nok også bør tage bikini og badeshortsene med. For vejret, det bliver ikke helt til at regne med.

Især uge 29 og 30 kan vi få dage med varme og solskin efterfulgt af dage med kulde og regn, fortæller Lisette Grenbom:

»I uge 29 og 30 er alt på spil. Enten regner det kraftigt for en kort stund, eller også er det dejligt sommervejr,« siger hun.

Det bliver med andre ord ikke en sommer som den sidste år med tørke og hede.

»Jeg kan ikke se, der er noget i vente med sol og tørke. Jeg ser to uger med rigtig meget vejrskifte,« siger hun.