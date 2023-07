Det voldsomme vejr verden over er kommet for at blive.

Lige nu tyder meget også på, at sommeren 2024 kommer til at blive mindst lige så brændende varm som sommeren 2023.

En sommer, der indtil videre har budt på den højeste globale temperatur nogensinde, dødsfald på grund af voldsom varme og store, ødelæggende skovbrande over hele kloden.

Men det er stadig for tidligt at fastslå, om de historisk høje sommertemperaturer er kommet for at blive på lidt længere sigt, lyder det fra meteorolog og tidligere mangeårige vejrvært på DR, Jesper Theilgaard.

»Forskerne rundt omkring på kloden spørger sig selv lige nu, hvad i alverden, det er, der er sket. Man vidste godt, at vi ville få højere temperaturer, da La Niña, den kolde udgave af vejrfænomenet El Niño, forsvandt i februar, men det man har set denne sommer, har været voldsomt,« siger Jesper Theilgaard.

Ifølge Theilgaard har klimaforskerne derfor lige nu svært ved forudse, om de meget høje globale sommertemperaturer er en ny normal eller om rekordsommeren 2023 er en afvigelse.

»Det er svært at sige lige nu, om varmen er vores nye middelværdi. Det er dog bemærkelsesværdigt, at det er over hele kloden, vi har varmerekorder lige nu,« siger han og forklarer, at verden klima- og vejrmæssigt inden for kort tid har taget et spring til en ny tilstand, hvor vejret er voldsommere.

»Det står vi så lige nu. Forskerne har indtil nu sagt, at sommeren næste år bliver endnu varmere. Så man kan jo så begynde at forestille sig, hvordan det bliver,« siger Jesper Theilgaard.

Han forklarer, at det formentlig er så godt som umuligt på nuværende tidspunkt at gøre det helt store for at forhindre voldsomme hedebølger næste sommer.

På lidt længere sigt er det stadig muligt at få dæmmet op for voldsomme temperaturstigninger globalt.

»Forskerne har længe peget på, at det voldsommere vejr er en tendens, og at det i høj grad handler om udledning af drivhusgasser. Det er det helt store sted, der skal sættes ind. Hvordan man skal gøre det er det så mindre enighed om,« siger han.

På trods af den voldsomme varmebølge i Sydeuropa, kan flere danske rejsebureauer lige nu melde om udsolgte fly til rejser sydpå.

Flyrejser er dog et af de steder, der virkelig kan rykke på regnskabet, hvis man som privatperson gerne vil nedbringe sit klimaaftryk, lyder det fra Jesper Theilgaard.

»Især de lange, oversøiske rejser er virkelig noget, der bonner ud. Klimaforandringer er et globalt problem, der kræver indsatser mange steder. Langt de fleste af os danskere lever et liv, hvor der kan være en del af hente ved at reducere sit forbrug og ændre vaner,« siger Jesper Theilgaard.

Mens Europa lige nu kæmper med hedebølge, har Kina i det seneste døgn været ramt af en tyfon, mens Sydkorea har døjet med massive oversvømmelser.

Du kan følge med på B.T.s dækning af det ekstreme vejr i vores liveblog.