Det uvejr, der onsdag eftermiddag gled ind over Danmark, fortsætter natten til torsdag.

»Det bånd af tordenvejr, der i øjeblikket ligger over København, fortsætter mod nord op mod Hornsherred efter en time til halvanden,« siger vagthavende meteorolog ved DMI, Henning Gisselø.

Frem til kl. 1 natten til torsdag varsler DMI fortsat skybrud og torden over Vestsjælland, mens der over den østlige del af Sjælland er risiko for skybrud og torden.

Men når det tordenvejr, der ved 23-tiden ramte København er ovre, ligger et nyt stadig på lur.

Det befinder sig over den tyske by Bremen og vil ud på natten trække op over Fyn og Vestsjælland.

»Der går i hvert fald nogle timer inden det sker. Det bliver formentlig midt på natten,« siger Henning Gisselø.

Men selv om der kan komme en del regn under tordenbygerne, er der ikke risiko for et skybrud.

»Man bliver pjaskvåd, hvis man står midt i den byge, men det ser slet ikke ud til, at det bliver så voldsomt, at det giver oversvømmelser,« lyder det fra Henning Gisselø.

Men for deltagerne i heavy rock-festivalen Copenhell i København kan det være en god idé at trække indendøre, hvis det overhovedet er muligt.

»Det bliver ikke sjovt at sove i telt i det vejr,« konstaterer Henning Gisselø.

Også i resten af landet kan der komme spredte byger, som kan indeholde torden.

Men Henning Gisselø har alligevel godt nyt til dem, der er ved at være træt af tordenvejret.

»Det bliver den sidste torden i denne omgang. I morgen bliver det roligere, men også køligere,« siger han.

Termometeret ryger ned på 17-20 grader torsdag, lyder det fra DMI.

Lokalt vil der stadig kunne komme regnbyger, men det bliver ikke i den størrelsesorden, vi har set onsdag.

