Det er med at nyde solstrålerne, når de titter frem denne tirsdag, for de kan hurtigt være væk igen.

»Allerede i løbet af eftermiddagen går det galt igen. Der får vi skyer og senere udbredt regn,« siger vagthavende meteorolog ved DMI, Erik Hansen.

For ja, der venter endnu en våd dag, som der har været mange af i den seneste tid.

Men lad os lige tage det fra morgenstunden, hvor vejret arter sig lidt forskelligt i lille Danmark. På Lolland-Falster mærker man eksempelvis det sidste til nogle regnbyger, og i Nordjylland er der slud- og snebyger. Der er også flere lokale skybanker rundt omkringi landet.

I løbet af morgenen har der også været temperaturer under frysepunktet flere steder, hvilket har givet risiko for pletvise, glatte veje.

»Men ellers får vi solen at se i dag. Vi får endda en overgang nogen eller en del sol,« lover Erik Hansen fra DMI.

Og så kommer regnen altså.

I første omgang rammer de våde dråber kun Jylland, men i løbet af aftenen vil det brede sig til hele landet. Først i løbet af natten vil det igen klare op.

Det er heller ikke helt slut med blæsevejret, og det vil igen tage fat, når fronten senere på dagen kommer ind fra vest. Det byder flere steder på kuling.

»I nat kan vi også få vindstød af stormstyrke i Nordjylland, så vinden er ikke slut endnu,« siger Erik Hansen fra DMI.

Men ellers ser det faktisk noget mere positivt ud sidst på ugen – når først yderligere en omgang regn har passeret landet.

»Det har jo været meget vådt, og nu har vi de to store regnvejr, der skal forbi, men så ser det ud til, at det tager en pause fra weekenden og frem, hvor der ikke kommer så meget,« siger vagthavende meteorolog Erik Hansen, der også påpeger, at det bliver mindre blæsende:

»Det blæser godt nok op, når fronten kommer ind i dag, men knap så voldsomt som det har været med de meget ekstremt lavtryk, der har passeret. Det er gået lidt ned i intensitet, og i weekenden ser det meget bedre ud.«

Dagens vejrundtagelse er i øvrigt Bornholm, der får tørvejr hele dagen – og sol.

København

Først stedvis skyet, ellers tørt med nogen eller en del sol. I løbet af eftermiddagen igen mere skyet og i aften og nat udbredt regn. 3-7 grader.

Aarhus

I morgentimerne stedvis skyet og på Djursland enkelte lette sludbyger, ellers en overgang nogen eller en del sol, men senere skyet og sidst på dagen udbredt regn. 3-7 grader.

Aalborg

Først på dagen stedvis skyet med enkelte sludbyger, siden tørt med nogen eller en del sol. Sidst på dagen skyet og udbredt regn. 3-7 grader.

Odense

Også her stedvis skyet med måske lidt regn og ellers en overgang nogen eller en del sol. Skyerne kommer også her ud på eftermiddagen med regn. 3-7 grader.