Gråt, vådt og blæsende er ord, der er gået igen i vejrudsigterne de seneste dage.

Og lad os bare slå fast med det samme:

Torsdag bliver ingen undtagelse.

Ugens næstsidste hverdag tegner nemlig til at blive med både skyer, byger og regn. Især i den nordlige og vestlige del af Jylland.

Så hvis du have en chance for at se solen denne torsdag, skal du søge mod øst.

Resten af landet kan se frem til en mistrøstig blanding af regn, sne og slud og temmelig blæsende vejr.

»Det er en varmfront, der banker på vestfra, som giver regn og blæst, men også stigende temperaturer,« siger vagthavende meteorolog hos DMI, Anja Bodholdt.

I første omgang giver det mellem to til seks plusgrader, men de kommende dage bliver det endnu lunere.

Et regnvejrbevæger sig ganske langsomt indover Jylland og vil i aften være nået frem til Djursland og Vestfyn. I resten af landet vil man få solen at se til at starte med, ellers bliver det også her skyet, men det holder tørt. pic.twitter.com/eyPmf3kvj2 — DMI (@dmidk) March 16, 2023

»Dagen starter med sol mod øst, men ellers bliver det skyet, og i løbet af dagen kommer der regn til den vestlige del af landet, der en overgang kan gå over i slud eller tøsne,« forklarer hun.

»Det bliver ikke de store mængder og ikke noget, der lægger sig, men der kan sagtens komme lidt hvidt i nedbøren.«

»Det bliver en dag i det våde hjørne,« tilføjer meteorologen.

Regnbygerne trækker ind over Jylland og videre mod øst, men det går langsomt, og de når først Østdanmark hen under aftenen. Derfor forudser Anja Bodholdt, at fynboer og sjællændere får en udpræget tørvejrsdag.

Et hurtigt kig på weekendvejret giver heller ikke de helt forårsfornemmelser.

»Vi får en relativ lun periode med tocifrede dagtemperaturer hen over weekenden, men det bliver ikke særlig forårsagtigt. Vi får nemlig også perioder med både regn og blæst,« fortæller Anja Bodholdt.

Til gengæld lover hun, at nattefrosten tager en pause de kommende dage.

»Vi fortsætter med at få den ene front ind over landet efter den anden, og det ene lavtryk efter det andet. Så vi får en våd weekend med masser af skyer.«

Også i de kommende dage vil der være regionale forskelle på, hvor dårligt vejret bliver.

»Særligt Nord- og Nordvestjylland står for skud,« slutter den vagthavende meteorolog.