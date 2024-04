Det er nok ikke gået danskernes næse forbi, at starten af april har været særdeles regnfuld. Og det kan ses i statistikkerne.

For på trods af, at april 2024 kun er fem dage gammel, så har måneden allerede overskredet den gennemsnitlige regnmængde for måneden.

»Der er allerede faldet 42,3 mm regn i april. I gennemsnit får vi kun 38,5 mm i løbet af hele april,« siger Anesten Devasakayam, der er vagthavende metrolog ved DMI, som tilføjer, at der fredag alene er faldet 8,3 mm regn i snit på landsplan.

Det voldsomme regnvejr fredag ligger i skrivende stund over Nordjylland og det østlige Sjælland.

»I løbet af aftenen glider det mod øst og over mod Bornholm,« siger Anesten Devasakayam.

Først på natten bliver det tørvejr over det meste af landet, men forbliver skyet.

»Der er ikke registreret skybrud nogle steder, men vi har været tæt på,« siger metrologen.

En længere periode med tørvejr, skal man også spejde langt efter:

»Lige i morgen ser det ud til, at det skal holde mest tørt. Starten af næste uge vender det ustadige vejr dog tilbage med byger,« siger Anesten Devasakayam.