Det er først natten til onsdag, det for alvor går løs.

Men allerede her til morgen er der gang i snevejret i det nordjyske.

Billederne herover er fra Hirtshals og Hjørring, som er blevet klædt i hvidt tirsdag morgen.

Som det ses på billederne, er der også godt gang i vinden.

Onsdag kan hele landet ifølge DMI blive ramt af 'store vejrmæssige udfordringer'. Det gælder især i det nordjyske.

Her varsler DMI snestorm gældende fra midnat natten til onsdag og frem til klokken 14.00 torsdag eftermiddag. Der er her tale om et varsel i kategori 2, 'farligt vejr', og ifølge DMI kan der falde helt op til 30 centimeter sne i varslingsperioden.

For resten af landet har DMI udsendt en risikomelding om kraftig regn og op til 50 millimeter nedbør.

Du kan naturligvis følge vejrsituationen tæt her på bt.dk, hvor vi starter en liveblog op, når det voldsomme vejr for alvor melder sin ankomst.