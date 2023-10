To personer er blevet meldt set i vandet ved Aabenraa Havn.

Det oplyser Forsvaret og Syd- og Sønderjyllands Politi på det sociale medie, X.

De har nu sendt en redningshelikopter til at støtte eftersøgningen.

Der er tale om, at en kvinde angiveligt er sprunget i vandet for at komme sin mand til undsætning. Han skulle angiveligt være i en båd, skriver Ritzau.

Men hverken politiet eller Forsvaret har fundet de pågældende personer. Derfor tror man nu, at de er i god behold og man har indstillet eftersøgningen.

