Nogen har danset lidt for meget regndans hen over weekenden. De kommende dage vil ingen i landet slippe for et vådt visit - ikke engang Bornholm.

»Det er en front med regn, som ingen vil kunne undgå,« siger Klaus Larsen, der er vagthavende ved DMI søndag morgen.

Han fortæller, at det er Jylland, der har trukket det korteste strå. I den del af landet vil man i løbet af dagen få 15-20 millimeter, og nogle steder kan der lokalt falde op til 25 millimeter.

»Hen over formiddagen vil regnen nå til Sjælland og så til Bornholm,« siger Klaus Larsen.

Regnen aftager i styrke på vej over Fyn. Der vil falde mellem 5-15 millimeter i den østlige del af Danmark. Når vi når søndag eftermiddag vil regnen aftage.

Dog kan du lige så godt beholde regntøjet fremme.

»Det kommer til at regne helt frem til tirsdag. Der vil særligt komme en del regn over Jylland,« siger Klaus Larsen.

Men glæd dig ikke for tidligt, for når regnen stopper, bliver den erstattet af blæst. »En frisk vind«, som Klaus Larsen beskriver det. Det fortsætter frem til torsdag.

Varmegrader kan du også kigge langt efter.

»Vi holder os omkring de 20 grader det meste af ugen,« siger han.

Så en klassisk dansk sommeruge?

»Ja, en lidt kølig en af slagsen.«