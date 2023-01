Lyt til artiklen

»Vi er klar til at rykke ud.«

Sådan lyder meldingen fra Beredskabsstyrelsen, når det kommer til det vejr, der kan ramme os fra i aften og det næste døgns tid.

Der forventer Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) nemlig, at der kan falde massive mængder regn.

Særligt i Jylland:

'Beredskabsstyrelsen følger situationen og er klar til at rykke ud fra vores seks beredskabscentre, hvis der bliver behov for vores assistance,' lyder det fra Beredskabsstyrelsen i et tweet.

Tidligt tirsdag morgen udsendte DMI et varsel om 'kraftig regn' i Jylland og en melding om 'risiko for kraftig regn' for Fyn, Sjælland og øerne fra klokken 22 tirsdag aften og frem til klokken 22 onsdag aften.

Det skyldes ifølge den vagthavende meteorolog, Hans Peter Wandler, at et frontsystem i aftentimerne vil bevæge sig ind over landet fra vest.

Det kan føre til, at der stedvis kan falde 20 til 40 millimeter regn – lokalt endnu mere. Især i det jyske.

»Fronten passerer langsomt landet mod øst og efterfølges af regnbyger,« forklarer han om varslet på DMIs hjemmeside.

»Vi følger situationen og opdaterer efter behov.«

DMI advarer også om, at nedbørsmængderne i det jyske nogle steder kan blive af en størrelse, der kan give udfordringer med oversvømmelser, da de seneste tre uger har været »sjaskvåde«:

»Hvilket har mættet jorden med vand,« fortæller Hans Peter Wandler i en vejropdatering og forklarer, at oversvømmelserne også kan komme senere end onsdag, da prognoserne også indikerer, at der kan komme mere nedbør derefter.