Velkommen til en uge i sommerens tegn.

Du er stået op til en mandag med rigtig godt nyt fra vejrguderne – og DMI. I hvert fald, hvis du er til sol og varme.

Meteorologerne lover nemlig masser af sol og op til 30 grader de kommende dage.

Ja, faktisk kan det blive så varmt sidst på ugen, at vi nogle steder i landet vil få hedebølge, siger vagthavende meteorolog hos DMI, Klaus Larsen:

»Det starter torsdag med mellem 25 og 30 grader, og fredag ser ud til at blive rigtig varm med måske 30 til 32 grader,« tilføjer han og forklarer, at det især er den østlige del af landet, der kommer til at svede.

Dog er der det lille »men«, at byer ved østvendte kyster som eksempelvis Aarhus og København får det lidt køligere.

Så der er absolut ingen grund til at fortvivle over, at mandagen begynder lidt gråt.

Vejrudsigten for ugens første dag lyder på mest skyet vejr først på dagen og lidt regn fra nordvest. Det er især nordjyderne, der kan få et dryp.

Alle får sol af se i dag. I Midt og Nordjylland må man dog væbne sig med tålmodighed og en smule regn, til tæt på solnedgang før solen dukker op på himmelen.

Temperaturen kommer i dag op mellem 18 og 24 grader.

DMI lover dog også »nogen eller en del sol« i løbet af dagen, og temperaturerne kommer til at ligge mellem 18 og 24 grader.

Både tirsdag og onsdag tegner til at blive med tørt vejr og med nogen eller en del sol, selvom temperaturerne ifølge Klaus Larsen får et dyk til omkring sølle 20 grader.

Men torsdag og fredag sker der altså noget markant.

»Der ser ud til, at temperaturerne kan blive så høje, at vi får et varsel om hedebølge«, siger han.

Varmen bliver dog ikke ligeligt fordelt. Det bliver varmest i den østlige del af landet, mens temperaturerne i Vestjylland sandsynligvis kommer til at ligge mellem 19 og 25 grader.

»Med så store udsving i temperaturerne er der også risiko for, at der er krudt i fronten, så vi holder øje med, om der følger torden og skybrud med,« siger Klaus Larsen.