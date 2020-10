Det meste af Danmark er i nat blevet ramt af pæne mængder vand.

»Der har været et bredt bånd af regn- og tordenbyger, der er trukket op over landet i løbet af natten,« oplyser Henning Gisselø, vagtchef hos DMI.

Mest vand væltede der ned over Midtsjælland, samt Lolland-Falster.

Eksempelvis advarede Midt- og Vestsjællands Politi i nat om, at der var meget vand på vejene – mens der også var decideret oversvømmede veje i Ringsted.

Helt så slemt stod det ikke til i resten af landet.

»Jylland og Fyn har også fået regn, men ikke helt så meget. Resterne af regnvejret ligger lige nu over Vendsyssel og trækker længere mod nord, så den forsvinder ud af landet,« siger Henning Gisselø.

Regnvejret blev dog ikke helt så voldsomt, som det kunne have været. Der faldt 10-11 millimeter på en halv time i de områder, der var hårdest ramt, mens et skybrud eksempelvis kræver, at der skal komme 15 millimeter regn ned fra oven.

»Det havde potentialet til at give vand, men kastede ikke helt så meget af sig. Nogle steder har det været intenst, mens det har passeret. Men vi har ikke været oppe i varselskriterier,« siger Henning Gisselø.

Til gengæld bliver nattens vejr en forsmag på den kommende uge, hvor der kommer meget mere af det samme vejr. Og det bliver tirsdagen et godt eksempel på.

Her bliver der i første omgang 'ganske pænt' vejr i store del af Danmark, men så kommer der igen en samling af byger fra sydvest, der langsomt spreder sig til hele landet i løbet af dagen. Der kan også komme torden.

»Hele den kommende uge bliver også noget med, at der kommer regn i perioder, og så holder det op igen. Og til tider også blæst. Meget ustadigt, som vi kalder det,« siger Henning Gisselø.

Med andre ord: Det er blevet rigtigt dansk efterårsvejr. Hver eneste dag.

Til gengæld er der også en positiv vedvarende tendens, som DMI-vagtchefen får lov at servere her til sidst.

»Temperaturerne er stadig fornuftige, for vi ligger stadig omkring 15 grader om dagen. Så det er da ok,« siger han.