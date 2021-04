Hvis du synes, april har været omskiftelig med lidt for kølige temperaturer, så er der muligvis noget om snakken.

For sagen er den, at april anno 2021 kan gå hen og blive den koldeste april, vi har haft i 35 år.

Det skriver TV 2 Vejret.

Ifølge mediet har vi til og med 23. april haft en gennemsnitstemperatur i indeværende måned på 5,4 grader.

Lige nu oplever marker tørke rundt omkring i landet. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Lige nu oplever marker tørke rundt omkring i landet. Foto: Mads Claus Rasmussen

Og med en normal gennemsnitstemperatur på 7,2 grader ligger temperaturen altså væsentlig lavere end normalen.

I 1986 blev der registreret en gennemsnitstemperatur på 4,1 grader, og efterfølgende er de koldeste april-måneder registreret i 1988 og 2013. Begge med gennemsnitstemperaturer på 5,5 grader.

Dermed kan vi altså – afhængig af hvordan vejret former sig resten af måneden – få den koldeste april i 35 år.

Ifølge DMI er april kendt for at være omskiftelig, og danskerne har da også oplevet alt fra snevejr til lune dage tæt på 20 grader i april 2021.

Snestorm i april 2021. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Snestorm i april 2021. Foto: Bax Lindhardt

De resterende dage i april kommer ifølge DMI's målinger til at svinge mellem 6 og 10 grader, og den endelige gennemsnitstemperatur er altså endnu for tidlig at sætte to streger under.

Hvis man derimod savner lunere temperaturer, skal man væbne sig med tålmodighed lidt endnu.

Først hen mod slutningen af maj ser det lige nu ud til, at vi igen får temperaturer omkring de 20 grader.

