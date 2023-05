Der er masser af sol og lune dage i vente, når man tager et kig ned i vejrkrystalkuglen.

Men ikke alt er godt - og særligt ét sted i landet kan der komme regulære regn- og tordenbyger i weekenden.

Sådan lyder det fra den vagthavende meteorolog ved DMI, Lars Henriksen, i en vejrkommentar, som han har skrevet på vejrinstituttets hjemmeside.

"Masser af sol og lune maj-vinde. Det er opskriften de kommende dage, men der vil dog komme lokale variationer," forklarer han.

Det skyldes blandt andet, at skyer 'fra tid til anden' vil lægge en dæmper på solen og måske kaste en lokal byge af sig hist og her.

Mod slutningen af weekenden sker der dog noget:

"Søndag kan regulære regn- og tordenbyger ramme Jylland, mens den fortsat står på masser af sol mod øst og temperaturer op omkring 22 grader," forklarer Lars Henriksen.

Det samme ser ud til at gøre sig gældende for mandagsdøgnet, mens regn- og tordenbygerne de følgende dage ser ud til at trække længere østpå. Samtidig bliver det også en smule køligere.

"Der er altså rig mulighed for udendørsaktiviteter de kommende dage, hvor man blandt andet stadig kan få den fine, lysegrønne bøgeskov at se, men er du på skovtur i Jylland søndag, så husk lige paraplyen for en sikkerheds skyld," lyder rådet fra meteorologen.