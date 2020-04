Mens coronakrisen fortsat fylder mere og mere, forsøger mange i øjeblikket at holde humøret oppe med en lang gåtur eller en plads på altanen i solskinsvejret.

Og det ser danskerne faktisk ud til at kunne gøre en del den næste måneds tid.

Det tyder meget i hvert fald på, hvis man tager et kig på Danmarks Meteorologiske Instituts månedsprognose, der er udsendt tirsdag.

'De næste par uger kan vi se frem til mange dage med tørt og solrigt vejr med pæne dagtemperaturer op mellem 10 og 15 grader, og kun svage fronter med lidt regn og skyer,' skriver DMI blandt andet.

Temperaturene vil de kommende par uger være stigende, mens der af og til også vil komme noget køligere luft ind over landet.

Man skal dog fortsat huske, at holde god afstand til hinanden og følge sundhedsmyndigheder øvrige anbefalinger, selvom man mødes i det gode vejr.

Det er først sidst på måneden, at der ser ud til at blive lidt mere mørkt og gråt igen.

'Mod slutningen af måneden peger nogle prognoser på en overgang til mere ustadigt vejr med flere skyer og perioder med lidt mere regn og ret normale temperaturer,' skriver de videre.

Dermed ser det overordnet set ud til at blive en noget mere tør måned i forhold til normalen, mens temperaturen i gennemsnit også vil være op til to grader over, hvordan det har set ud gennem de seneste 20 år.

Som altid vil der være flere usikkerheder i prognoserne, jo længere man ser frem.

Tager vi derfor et kig på DMIs 7-døgnsudsigt for påskevejret, så ser onsdag ud til at blive den bedste dag til at få lidt farve på kroppen med en del sol og op til 15 grader.

Skærtorsdag og langfredag holder det sig også tørt med lidt eller nogen sol, men også med lidt lavere temperaturer, inden skyerne og bygerne ser ud til at komme i weekenden.

DMI påpeger, at udsigten er ret sikker frem til og med fredag, mens det er mere usikkert, hvor meget nedbør der faktisk kommer i weekenden.