Marts er den vådeste marts-måned nogensinde.

»Vi har jo været inde i nærmest en motorvej af lavtryk, som har genereret en masse regn,« fortæller Mette Wagner, der er vagtchef ved DMI.

Der er faldet 100,6 millimeter regn. Sidst vi så vandmængder af den kaliber var i 1978, hvor der faldt 100 millimeter i marts måned. Det har faktisk regnet 15 dage i træk.

Det vådeste døgn var den 12. marts, hvor der faldt 13 millimeter regn på landsplan.

Men selvom marts måned slår rekord, så skal vi ikke længere tilbage end august sidste år. Der faldt nemlig lige over 101 millimeter.

Normalt falder der 46 millimeter regn i marts, så rekorden er altså mere end halvdelden af normalen.

Solen kommer tilbage

Men frygt ej, for næste uge ser meget lysere ud.

»I næste uge er det en anden situation. Der kommer et højtryk, som betyder, at der bliver varmere,« siger Mette Wagner.

Højtrykket kommer fra Sydeuropa og bevæger sig den kommende uge ind over Danmark.

Det betyder, at vi både kan forvente et lunere og mere tørt vejr i løbet af mandag.

»Det lugter af forår,« fortæller vagtchefen.

Det forventes, at temperaturen kan komme op og ramme ti grader, og Mette Wagner vil ikke afvise, at solbrillerne skal findes frem. Og det ser ud til at være i Jylland, man får mest glæde af solen.

Men det er da også velfortjent, da det er fastlandet, der har fået den største mængde vand de seneste to uger.

Dog skal vi ikke glæde os for tidligt, fortæller hun, for der vil stadig være risiko for enkelte byger, som muligvis vil tiltage hen over den kommende weekend.

»Der kan jo sagtens dannes skyer, som vil medføre, at der falder lidt regn,« siger hun.

Det ser samtidig ud til, at der i weekenden vil komme en del vand. Mette Wagner forsikrer dog om, at det langt fra vil være på niveau med den nu historisk våde marts, vi har haft indtil videre.