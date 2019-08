Hvis du allerede har givet op og er begyndt at pakke badetøjet og parasollen væk, så skal du måske ikke gemme det for langt inde i garagen.

Gode solskinsdage kan nemlig snart være tilbage i Danmark, hvor det særligt i slutningnen af næste uge ser ud til at blive godt.

Det oplyser vagtchef hos DMI, Frank Nielsen, til B.T.

»Der har været nogle tendenser til, at vejret skulle stabiliseres i løbet af næste uge. Der kommer også nogle okay dage i starten af ugen, og vi har jo i lang tid sagt, at der ville ske en ændring her sidst på måneden,« forklarer han og fortsætter:

»Der er da optræk til noget sommervejr, og der foregår interessante ting lige nu. Fredag, lørdag og søndag i næste uge bliver det mere tørt og vinden lægger sig. Vi får temperaturer på 22-23 grader mange steder, så vejret er i klar bedring,« forklarer Frank Nielsen.

De varmere temperaturer skyldes, at der lige nu er et højtryk på vej over Danmark. Men fordi der stadig er over en uge til, at vejret for alvor skulle blive godt, så er prognosen også forbundet med en vis usikkerhed.

»Det kan også godt være, at vi først skal ind i ugen efter, men det går i hvert fald i den rigtige retning. Det er helt sikkert,« siger han.

Først skal de fleste danskere dog se igennem en våd weekend, inden vejret vender. Temperaturen vil lørdag således falde til mellem 12 og 15 grader, mens der de fleste steder vil falde byger.

»Det bliver vådt rigtig mange steder i denne weekend, og så er der en vis bedring i starten af ugen, inden vi omkring weekenden får det gode vejr.«

Dermed er der altså positive tegn at spore tre dage efter, at DMI selv var ude med lidt halvdystre meldinger.

»Vi har ikke afskrevet sommeren helt endnu. Men det er klart, at når de første ti dage ikke har budt på det store sommervejr, og vi snart bevæger os ind i september, så bliver det (varme vejr, red.) sværere,« forklarede DMI's Henning Gisselø tirsdag.

Og spørger man DMI nu, så kan vi måske også gå hen og få en reel sommerdag snart.

»Det kan heller ikke udelukkes, at vi næste søndag et enkelt sted sniger os op på de magiske 25 grader,« siger Frank Nielsen.