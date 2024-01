Fra hvidt til vådt.

Sådan beskriver DMI det markant lunere vejr, der rammer Danmark i løbet af weekenden, hvor både temperaturerne og nedbøren ændrer sig.

Den vagthavende meteorolog tøver ikke med at kalde det et vejrskifte.

»Det er et skifte fra det kolde vejr, vi har haft et stykke tid. Vi er i fuld gang med en overgang til mildere vejr,« lyder det fra Henning Gisselø tidligt lørdag morgen.

De kommende dage stiger temperaturerne til op til fem grader om dagen, og nedbøren ændrer sig fra sne over slud til regn.

»Det er slut med den kolde vinter. Varmen maser sig på, og al den sne, der ligger, vil være væk natten til mandag,« forudser meteorologen.

Selvom vinteren – i hvert fald for en tid – slår over i et mildere leje, er der dog langt fra forårsfornemmelser i prognoserne fra DMI.

I stedet for hvidt nedbør kvitterer vejrguderne nemlig både blæst og store mængder vand for oven.

Frontzone over landet, som giver lidt slud mod nord, men regn længere mod syd. Se her hvor nedbøren falder: https://t.co/WPtHsJdrql pic.twitter.com/kVRSRWaRrK — DMI (@dmidk) January 20, 2024

Vinden aftager i løbet af dagen bortset fra på Bornholm, hvor de kan få vindstød af stormstyrke.

Allerede lørdag kommer en frontzone ind over landet, som giver lidt slud mod nord, mens ellers regn længere mod syd.

Efter en mindre opklaring først på søndagen med sol og tørvejr, sørger skyer vestfra for mere nedbør i for af slud, tøsne og til sidst regn.

»Så er det slut med den hvide nedbør,« siger Henning Gisselø.

Derefter sørger store mængder regn for, at sneen forsvinder.

»Natten til mandag kommer der virkelig et regnvejr ind over, som får resten af sneen væk.«