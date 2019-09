Det er med at nyde weekendens forholdsvist lune vejr, for i begyndelsen af næste uge bliver det markant køligere.

Heldigvis slipper vi for de voldsomme byger, der har præget det danske vejr i denne uge, og som mandag til onsdag resulterede i en hel måneds nedbør på blot 35 timer.

Blæsten slipper vi dog ikke for, fortæller Anja Bodholdt, vagthavende meteorolog ved DMI.

Og den får sit grab allerede fra weekenden af, uddyber hun:

»I weekenden får vi godt nok omkring 15-18 grader, men det bliver mere blæsende, og allerede fra mandag bliver det også en del køligere.«

Mandag kan temperaturen dog godt snige sig op på de 15 grader, hvis vi er heldige.

»Men tirsdag og onsdag kommer der så et dyk, hvor vi kommer ned på omkring 13 grader,« siger Anja Bodholdt og fortsætter:

»Blæsten vil desuden fortsætte hen til midt på ugen, så det bliver nogle kølige og blæsende dage, vi går i møde.«

Selvom det køligere vejr ifølge meteorologen 'giver god plads til sol', så slipper vi ikke for enkle byger hist og pist.

»Bygerne vil primært ramme den sydvestlige del af landet, og der vil være flest byger mandag,« fortæller hun.

Dermed er det altså vaskeægte efterårsvejr, vi bevæger os ind i fra på mandag af.

Man behøver dog ikke at gå helt ned med flaget over de kølige udsigter, for allerede fra slutningen af næste uge ryger temperaturen et nøk opad igen, hvis prognoserne holder.