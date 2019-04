Det kan måske være svært at forestille sig frostgrader i maj. Ikke desto mindre bliver det en realitet i den kommende weekend.

Danskerne går nemlig et markant vejrskifte i møde.

Allerede torsdag frisker vinden op fra nordvest, hvilket medfører enkelte byger og 10-15 grader, mens der om natten trækker op til vejrskifte.

»Der kommer en kold luft ned over landet. Det vil blive temmelig blæsende. Om fredagen får vi så 5-10 grader, men der vil være også være regnbyger, der giver kraftigt tordenvejr og slud,« fortæller Steen Rasmussen, vagtchef hos DMI.

Men vejrskiftet stopper ikke her. For hvis man bevæger sig udenfor om natten til lørdag, kan man godt iføre sig hue og handsker, selvom de måske allerede var pakket væk. Der er nemlig en risiko for et kortvarigt snevejr.

»Natten til lørdag klarer det op ved landområderne, hvor temperaturen kommer ned omkring tre graders frost med risiko for sne. Så man skal nok være opmærksom på frost lørdag morgen. Ved kysterne vil det fortsat blæse lidt, så dér rammer vi ikke frostgraderne,« forklarer Steen Rasmussen, der dog forsikrer, at det kolde vejr ikke varer ved.

»I løbet af søndagen klinger bygerne af. Der kommer mere sol, som også vil smelte den sne, der måtte komme. Så heldigvis er det ikke noget længerevarende for os, der godt kan lide sol,« siger Steen Rasmussen, der alligevel kalder weekendens vejr for 'et markant vejrskifte'.

I dag, mandag har vejret nemlig været sommerligt med sol og temperaturer omkring de 20 grader. Sådan vil det også være tirsdag, mens onsdag bliver en anelse køligere