Nyd solen søndag - i næste uge bliver det helt anderledes.

Sol og varme søndag. Byger mandag og blæst tirsdag.

Sådan lyder overskrifterne fra DMI for de kommende dage, som byder på vejr nærmest fra den ene yderlighed til den anden.

For vi kan lige så godt sige det med det samme:

Er du til sol, strand og sommer, skal du skynde dig at pakke badetøjet og hoppe i bølgerne søndag, som bliver en meget varm dag de fleste steder i landet.

Den kommende uge bliver nemlig både koldere og mere blæsende, og ind imellem kommer der også en byge forbi.

»Søndag vil vi føle det, som om vi er turister ved Middelhavet, men i løbet af dagen kommer der en koldfront ind over landet, og det giver os en helt anden vejrtype med mere normalt dansk sommervejr.«

Det siger vagthavende meteorolog hos Danmarks Meteorologiske Institut, Erik Hansen, søndag morgen, hvor varmen stadig har godt fat i det meste af landet.

Søndag begynder med andre ord rigtig fint for sommerferie- og festivalfolket.

»Det bliver meget varmt. Især på Sjælland, hvor vi når et stykke over de 30 grader,« siger Erik Hansen og tilføjer, at fronten allerede i morgentimerne er gået i land i det vestlige Jylland.

Desværre for landmænd og haveejere er der ikke voldsom mængder vand i fronten.

I første omgang - altså søndag - vil vi mærke den som et markant fald i temperaturerne på omkring ti grader. Vejret går fra hedt til mere køligt på få timer, forklarer Erik Hansen.

»I løbet af eftermiddagen falder temperaturen meget, og så går vi over til en helt anden vejrtype med vestlige vind og byger mandag, og måske også tirsdag,« siger den vagthavende meteorolog.

Det særlige ved tirsdag er, understreger han, at det bliver en 'ganske blæsende dag' med hård vind og stedvis op til kuling.

»Det er noget, der kommer til at præge sommerlandet, hvis man eksempelvis ligger i telt eller befinder sig på en sejlbåd.«

Temperaturerne bliver også noget mere beherskede den kommende uge.

»Vi får et pludselig fald i temperaturerne med et forholdsvis stort drop på omkring ti grader,« siger den vagthavende meteorolog.

»Det fortsætter i meget lang tid. I den kommende uge ser det i hvert fald ikke ud til at der sker voldsomme ændringer i det,« siger han.