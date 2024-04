Det kan være en god idé at huske at nyde de lidt mildere temperaturer de her dage.

For fra weekenden sker der noget – og nattefrosten vil igen kunne dukke op.

Sådan lyder det på Danmarks Meteorologiske Instituts hjemmeside.

Ser vi på fredagens vejr først, så står dagen til at begynde skyet med dis og stedvis tåge:

»Det næste døgns tid bliver det gråt, og da et regnområde i dag passerer os fra vest, bliver det også en overgang vådt. Ydermere vil dis og lokal tåge bidrage til det grå indtryk,« forklarer meteorolog Henning Gisselø i en vejrkommentar.

Dog ser vejret ud til at blive »mildt« med op til 13 grader i dagtimerne.

Lørdag kan det muligvis blive lidt varmere, da temperaturen ifølge DMI der kan nå op på 15 grader.

Men så er det også, at der sker noget:

»Natten til søndag vil en koldfront dog passere landet, og herefter ventes køligere vejr med byger og efterhånden risiko for nattefrost,« lyder det fra DMI.

Eller som Henning Gisselø formulerer det i sin vejrkommentar:

»I løbet af weekenden tager temperaturerne et nøk nedad, hvorefter vi ikke kommer meget over ti grader om dagen, og nattefrosten vil igen dukke op på udsatte steder.«