Når man her i sommervarmen vil måle temperaturen udenfor, skal man huske at gøre det i skyggen.

Det er den internationale standard, og der er ikke noget, der hedder 'temperaturen i solen', minder TV 2 Vejrets meterolog Danny Høgsholt om. For hvis man placerer et termometer i solen, vil der bare ske det, at man måler termometrets temperatur og ikke solens. Solens stråler vil varme plastikken eller glasset op, og dermed vil temperaturen blive kunstigt høj.

'I skyggen vil termometerets temperatur være så godt som den samme som luftens 'rigtige' temperatur, men i solen vil selve termometeret optage en hel del varmestråling, og således er det ikke længere termperaturen i luften man måler på,' skriver Danny Høgsholt.

Når vi føler det som varmere i solen, skyldes det alene, at solens stråler opvarmer vores hud.

Vil man have et temperatur på husmuren, skal det såvidt muligt sidde på den nordvendte side af huset - langt fra direkte sollys.