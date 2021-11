Det nordlige og nordvestlige Jylland er klædt i hvidt tirsdag morgen – og i morgen vil der komme endnu mere sne.

Men først skal vi igennem den sidste novemberdag, som bliver temmelig omskiftelig.

»Vi får en ret blæsende start på dagen,« siger vagthavende meteorolog ved DMI, Anja Bodholdt.

Vinden bliver frisk til kuling og vil komme fra vest og nordvest.

Ved kysterne kan vindstyrken nå op på hård kuling, og ved kysterne i Nordvestjylland ud mod Nordsøen og Skagerrak varsler DMI stormende kuling og vindstød af stormstyrke.

Men fra først på formiddagen begynder vejret at slå om.

»Vinden aftager, og til aften bliver det næsten helt vindstille,« siger Anja Bodholdt.

DMI's varsel om vindstød af stormstyrke ophører derfor klokken 9.

I takt med at vinden lægger sig, begynder den også at skifte retning og komme fra nordøst.

Det får temperaturen – som ellers stiger til mellem fire og seks grader i løbet af formiddagen og eftermiddagen – til at falde ned til frysepunktet.

Over hele landet er der mulighed for enkelte byger – som kan være med slud først på dagen i de østlige egne.

»I Nordjylland og Nordsjælland kan der være sneglatte veje her til morgen, så kør forsigtigt,« lyder advarslen til trafikanterne fra Anja Bodholdt.

På grund af skiftet i vindretningen i løbet af dagen er der visse forskelle på, hvordan vejret bliver i de fire store byer den sidste dag før julemåneden:

Aalborg

I Aalborg vil de stå op til hvidt på vejene, idet det har sneet i nat.

Der kan komme enkelte byger i løbet af dagen, men det bliver en overvejende tør dag.

I løbet af formiddagen kommer temperaturen op på tre-fire grader. Til eftermiddag begynder temperaturen imidlertid at falde, idet vinden slår om og vil komme fra nordøst. Det vil give aalborgenserne temperaturer ned til frysepunktet resten af dagen.

Aarhus

I Smilets By kommer der enkelte byger, men solen kommer også til at titte frem – især om eftermiddagen.

Sidst på eftermiddagen og først på aftenen begynder temperaturen også her at falde for at nå ned mod frysepunktet.

Odense

»Her bliver det fire-fem grader dagen igennem,« siger Anja Bodholdt.

Det skyldes, at vinden først skifter retning til nordøstenvind i løbet af aftenen i Odense og på resten af Fyn.

København

»Københavnerne står op til regn og måske lidt slud,« siger Anja Bodholdt og tilføjer, at nedbøren stopper ved 7-7.30-tiden.

I det hele taget bliver det en ret grå dag i hovedstaden, hvor der vil komme flere byger i løbet af dagen end i de tre andre store byer. Temperaturer mellem fire og fem grader.

Til sidst kigger vi lidt frem mod den første decemberdag, som kan blive ganske begivenhedsrig rent vejrmæssigt.

I nat kommer der nemlig nedbør ind over landet fra sydvest.

»Ved totiden vil fronten ramme Sydvestjylland og Fyn, hvor nedbøren vil falde som regn,« siger Anja Bodholdt.

Men jo længere nordpå vi kommer, desto køligere bliver temperaturen – så fronten vil kaste en hel del sne af sig i det nordjyske og på Nordsjælland.

Det kan du læse meget mere om i morgen tidlig.