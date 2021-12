Mandagen begynder med klart vejr. Der er ikke mange skyer på himlen over Danmark fra morgenstunden, og det betyder, at der forude venter nogen eller en del sol. Der er dog et men.

»Det varer desværre ikke hele dagen,« som vagthavende meteorolog ved DMI Anna Christiansson udtrykker det.

For vest for landet ligger et skydække, der sætter sig præg på ikke bare mandagen, men også de kommende dage.

Skyerne vil fra middagstid ramme vestkysten og brede sig mod nordøst, hvor det først ved aftenstid vil have lagt sig over eksempelvis hovedstadsområdet.

Det vil kunne betyde, at der kan falde sne, men DMI har også udsendt et varsel om lettere isslag på grund af omstændighederne.

Helt præcist for Fyn, Lolland Falster, Sydvestsjælland, Billund, Odder, Trekant området, Sydøstjylland, Silkeborg, Samsø, Vestjylland, Næstved, Vordingborg, Kalundborg, Herning og Ikast-Brande.

»Det er fordi, der kommer en varmere luft henover den meget kolde overflade, vi har lige nu, og det kan gøre, at der kommer isslag,« siger Anna Christiansson fra DMI.

Se området, hvor der varsles for isslag, her:

Her varsler DMI for lettere isslag. Vis mere Her varsler DMI for lettere isslag.

Den forestående skydække betyder også, at der bliver lidt mindre koldt. Det sker allerede gradvist mandag.

»Vi går ind i varmere tider i denne uge,« siger DMIs Anna Christiansson.

Hvor dagen begynder med temperaturer helt ned til minus otte grader, vil de stille og roligt stige til omkring frysepunktet i løbet af dagen. Og natten til tirsdag kan temperaturerne endda bevæge sig over nulpunktet og lande på omkring to plusgrader.

Senere på ugen vil det endda bliver endnu varmere. Onsdag ser det ud til at blive 1-5 grader, mens torsdag kan ende med helt op til 5-9 graders varme. Det er altså en temperaturforskel på op mod 17-18 grader i forhold til mandag morgen.

Vejret i dag i de danske storbyer:

Både i Aalborg, Aarhus, Odense og København vil dagen begynde med klart, men frostkoldt vejr. Da det forestående skydække kommer fra vest, vil københavnerne kunne nyde det vejr i længst tid.

Ser vi på isslaget er det i Odense, at risikoen er størst, men også i Aarhus-området kan der være lokal risiko. I Aalborg og København vil der sandsynligvis kun falde sne.

I Aalborg vil temperaturerne stige fra minus tre til omkring de nul grader i løbet af dagen. I Odense begynder det endnu koldere, helt nede ved minus fem grader, men det ender også omkring frysepunktet.

I Aarhus vil nålen balance lige under og lige over frysepunktet, og i København vil der måske endda blive helt op til en enkelt varmegrad.