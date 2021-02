Mandag aften var der store problemer med trafikken på grund af snestorm, snefygning og blæst rundt omkring i Danmark.

Men tirsdag bliver formentlig endnu værre. Derfor er der nogle ting, du skal være opmærksom på fra morgenstunden.

Bor du på Bornholm eller syd for Næstved, fraråder politiet al unødig udkørsel.

Så hvis du gerne vil undgå at køre fast, råder politiet og Vejdirektoratet dig til følgende:

Sørg for at have vinterdæk på

Sørg for at bilen kan køre i snevejret

Sørg for at have en skovl og varme tæpper med, hvis du skulle ende med at køre fast

Pas på snedriverne

Hold farten nede

Gå ikke i stå

»Der kommer til at være tilstoppede veje igen. Det kommer til at blæse og sne på ny, så det skal de bornholmske borgere være særligt opmærksomme på, hvis de bevæger sig ud,« siger vagthavende hos Bornholms Politi Peter Johansen.

Politiet på Bornholm opfordrer til, at du kun kører ud, hvis du har en bil, der kan køre i vejret.

»Vi er helt klar. Fuld bemanding – men tænk over, hvilken bil og hvilke dæk din bil har. Hvis du for eksempel er en dårlig bilist med sommerdæk, så synes jeg virkelig ikke, du skal tage ud,« forklarer vagthavende fra Bornholms Politi.

Sydsjællands Politi er også klar til en tirsdag, hvor det ventes at blive endnu værre.

Det vil blive ved med at fyge over hele landet. Derfor skal alle danskere være opmærksomme, når de bevæger sig ud Brit Osted Nielsen

»Lige nu (mandag aften red.) har vi mange flere uheld, end vi plejer. Tager I ud, så medbring varmt tøj og kør meget langsomt,« siger Lars Westerwell, som er vagtchef for Sydsjællands Politi.

Hos vejdirektoratet er de også særligt opmærksomme på vejret tirsdag morgen:

»Folk skal være opmærksomme på, hvordan vejret er, når de bevæger sig ud af døren. Hold øje med vores hjemmeside, og så er det ikke en dårlig idé at tage en skovl og et tæppe med i tilfælde af, man skulle risikere at køre fast,« siger Brit Osted Nielsen, der er vagthavende for vejdirektoratet.

Særligt de sydlige områder i Danmark vil blive ramt fra omkring klokken seks tirsdag morgen.

I går aftes blæste det meget på Sydfyn. Foto: Bue Tok Brammer Vis mere I går aftes blæste det meget på Sydfyn. Foto: Bue Tok Brammer

»Det vil blive ved med at fyge over hele landet. Derfor skal alle danskere være opmærksomme, når de bevæger sig ud – det er dog særligt det sydlige Sjælland og Lolland-Falster, der ser ud til at blive hårdt ramt,« siger hun til B.T.

Vejdirektoratet rydder alle de statslige veje for sne, men i og med at det bliver ved med at sne og blæse, kan de ikke garantere, at vejene bliver fyldt med sne igen efter de har ryddet dem.

Derfor skal alle passe på og holde øje med vejret, når de tager på arbejde, slår hun endnu en gang fast.