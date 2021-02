Normalt er mandag ikke en dag, mange gider at stå op til. Men mon ikke vejret gjorde denne mandag lidt bedre for mange danskere?

For temperaturen sneg sig helt op på 15 grader i Store Jyndevad i Sønderjylland som dagens højeste måling.

Ikke nok med at det er den femte varmeste dag nogensinde målt i februar, har vi aldrig før oplevet så høj en temperatur så tidligt i februar. Det skriver TV 2 Vejret.

Hos DMI er mandagens vejr også noget, der får dem til at spærre øjnene op. Især når vi for ti dage siden målte over 20 minusgrader.

Erantisser titter frem omkring Haraldsted Sø i Ringsted, mandag den 22. februar 2021 (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix)

»Det er dybt usædvanligt. Normalt når vi har varmefrembrud efter sne og kulde, kommer det som regel fra Tyskland eller Atlanterhavet. Ofte med skyer og tåge,« siger meteorolog ved DMI Bolette Brødsgaard og fortsætter:

»Men i denne situation er det kolde vejr afløst af en sydlig strømning fra Nordafrika, som har været over Middelhavet, Alperne og Pyrenæerne. Det vil sige, den har tabt fugten undervejs. Derfor er det meget tørt, og solen har virkelig kunnet komme frem. Og det er usædvanligt.«

Kun fire gange tidligere har det været så varmt i februar.

Rekorden på den varmeste februardag går tilbage til 1990 og 2019, hvor der begge dage blev målt 15,8 grader.

Foråret titter frem i skov i Lellinge nær Køge, mandag den 22. februar 2021. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix)

Bolette Brødsgaard kan dog ikke give et præcist svar på, hvorfor det varme vejr har sat over Danmark, når der for lidt over en uge siden var bidende kulde:

»Vi har været heldige. Det er ikke så tit, vi får luft fra Sahara. Men det skyldes de store vejrsystemer, og hvordan de bevæger sig.«

Det lune vejr fortsætter da også lidt endnu.

Natten til tirsdag får vi en svag koldfront henover os, men det kommer ifølge Bolette Brødsgaard ikke til at betyde alverden.

Blå himmel og sol over Danmark i dag. Foto: Mads Claus Rasmussen

Således bliver tirsdag lun med 10-13 grader – måske 14-15 grader lokale steder. Til gengæld er én ting sikkert:

»Foråret er godt på vej, men rekorden (på 15,8 grader, red.) bliver ikke slået tirsdag,« siger Bolette Brødsgaard afsluttende.