Regn, rusk og kølige temperaturer. Resten af ugen får vi danskere nærmest efterårsagtigt vejr.

Men det er kun starten.

For ifølge Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) kan sommeren være helt slut for i år.

'Kølig onsdag med spredte byger og ligefrem efterårsagtigt vejr i morgen,' skriver DMI på Twitter og fortsætter:

'Der er ikke sommervarme den kommende uges tid og månedsprognosen er heller ikke for for munter, hvad angår varme, så måske har vi haft vores sidste sommerdag for i år.'

Der skal ellers ikke mere til, end at temperaturen et sted i landet når op på 25 grader, før det kaldes en sommerdag.

Men det tyder DMI's månedsprognose ikke på, at vi får før til næste år.

Tværtimod vil det ustadige vejr, vi har haft de sidste par dage, fortsætte.

Enkelte svage højtryk vil sandsynligvis passere landet fra slutningen af næste uge og give lunere og mere solrigt vejr.

Men mellem højtrykkene vil også fronter bevæge sig over Danmark med alt, hvad dertil hører af lavere temperaturer, regn og bygevejr. Præcis som det, vi oplever i disse dage.

Onsdag vil temperaturen næppe nå over 18 grader. Der vil være lidt eller nogen sol - især i de østlige egne - men også spredte byger, som lokalt kan være med torden.

Senere på ugen vil temperaturen stige en anelse, men slet ikke nå op på de sommerlige temperaturer, vi ellers ofte oplever i midten af august måned.