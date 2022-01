Usædvanlig lunt for årstiden, men gråt og diset.

De første dage i 2022 kommer til at forsætte med nogenlunde samme melodi, som er blevet slået an for årets første dag.

Det fortæller vagthavende meteorolog ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI), Mette Zhang, lørdag eftermiddag til B.T.

»Resten af lørdagen vil det fortsætte i omtrent samme skure, som året er startet. Det vil sige lavthængende skyder med dis og stedvis tåge mange steder.«

»Samtidig er en front med regn på vej ind mod Jylland og er faktisk allerede gået i land i den sydvestlige del af landet. Det vil betyde regn til hele landet i løbet af aftenen og natten, indtil fronten i morgen tidlig nok er nået til Bornholm,« tilføjer den vagthavende DMI-meteorolog.

En positiv effekt ved gråvejret er dog, at det giver lune temperaturer mellem tre og ni grader – eventuelt lidt varmere i nat.

»Det er rigtig, rigtig mildt for årstiden og et resultat af tilfældigheder. Vi ligger i en strømning med mild, fugtig luft fra sydvest, som kommer ind over landet. Og på denne tid af året vil det så også give dis og tåge,« forklarer Mette Zhang.

Søndagens vejr bliver lidt samme sang: skyet og stedvist diset og tåget. Der er næppe håb om at få solen at se i løbet af søndagen, men til gengæld vil der måske kunne komme tilstrækkeligt med huller i skydækket natten til mandag, at der kan være lille håb om at se et flygtigt strejf af månen.

Og også mandag vil formentlig byde på skyet vejr med mulighed for lidt regn eller byger og temperaturer på fem til ni grader.