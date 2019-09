Natten til søndag begyndte efteråret officielt, og det blev med noget af et brag.

Nattetimerne var nemlig præget af voldsom regn, torden og mange lynnedslag enkelte steder i landet, og det førte til både væltede træer og lyn, der slog ned i bygninger.

Uvejret startede kort før midnat, og det var særligt danskerne øst for Storebælt, der blev ramt.

Beredskab Øst meddelte således lørdag aften kort før midnat på Twitter, at de havde haft meget travlt med mange alarmer på grund af lynnedslag, der tre gange var slået ned i en bygning.

Blandt andet i Gladsaxe, hvor hele 19 brandfolk og to indsatsledere var til stede ved en større tagbrand.

I Taastrup førte det voldsomme vejr også til, at et hav af træer væltede.

DMI har søndag morgen oplyst, at der lokalt også var vindstød af stormende kulingstyrke i de kraftigste byger.

Det sker, efter de lørdag aften udsendte en varsel om risikomelding for skybrud. En advarsel, der løber frem til klokken 9.00 søndag morgen.

I Taastrup førte det voldsomme vejr til, at flere træer væltede. Foto: Mathias Øgendahl/presse-fotos.dk

»Vi har passeret det her torden og de her byger i aftes og i nat, og det har maksimalt givet omkring 10 millimeter. Det er nu ved at blive passeret af en koldfront med lidt byger, og der kan da også komme et enkelt tordenskrald,« oplyser vagthavende hos DMI, Klaus Larsen, til B.T.

Han fortæller også, at dagen vil være 'smådryppende', men at det i løbet af eftermiddagen og aftenen vil klare mere op - særligt i Jylland.

Og var man begyndt at vænne sig lidt igen til de sommerlige temperaturer, så ser det ud til, at man skal finde de lange bukser frem igen.

»Det er starten på noget køligere vejr de kommende dage, hvor vi lander lige omkring de 20 grader. Og når vi kommer hen sidst på ugen, så begynder temperaturen at dykke længere ned.«