En gråvejrsdag i september!

Sådan må overskriften for mandagens vejr lyde. Du er nemlig stået op til en dag, hvor vejrguderne har omskrevet Pia Raugs smukke sang og har malet dagen grå.

Med andre ord:

Danmark er indhyllet i en stor, grå skymasse fra nord til syd og fra øst til vest.

Vagthavende meteorolog hos Danmarks Meteorologiske Institut, Anja Bodholdt, tøver da heller ikke med at kalde ugens første dag for »lidt halvkedelig.«

»Det bliver en broget, grå og lidt halvkedelig affære,« siger hun.

Eneste positive undtagelse er det nordjyske, hvor der er håb om, at solen dukker op i løbet af dagen.

»Vores prognoser siger, at der i løbet af dagen kommer et hul, som trækker ned og løsner op i skyerne. Formentlig over middag. Men i resten af landet vil skyerne ligge tæt over os hele dagen,« siger Anja Bodholdt, som dog tilføjer et lille forsigtigt »men«:

»Der kan muligvis komme en sprække i skyerne hist og her, men det bliver mere undtagelsen end reglen.«

På den positive side fremhæver hun, at vi til gengæld ikke får særlig meget nedbør. Kun lidt finregn rundt omkring.

»Der kommer ikke de store mængder. Det er ikke noget, man bliver våd af,« forudser hun.

Temperaturerne bliver også hæderlige mellem 16 og 20 grader. Varmest i det nordjyske, når solen titter frem.

Godmorgen til en lun efterårsdag med masser af skyer , lidt småregn hist og her og en vind som aftager og bliver svag skiftende. I Nordjylland vil solen dog komme frem i løbet af dagen. pic.twitter.com/3SnMkYNbSq — DMI (@dmidk) September 13, 2021

Vind får vi heller ikke meget af. Den lægger sig i løbet af dagen og bliver svag til jævn.

På en dag som denne er der altså ikke de store forskelle på vejret fra landsdel til landsdel. Derfor bliver dagens oversigt over vejret i de fire største byer også meget ens, understreger Anja Bodholdt.

Aalborg

Hvis vi begynder i Aalborg, så er det altså den nordjyske hovedstad, der kommer til at skille sig ud mandag.

»Jo længere mod nord, jo bedre chance for at få solen at se,« lyder det fra DMI, og aalborgenserne får da heller ikke nedbør af betydning. Det er som sagt også her, at temperaturerne bliver højest.

Aarhus

I Aarhus er der måske også en lille chance for lidt sol i løbet af dagen, men Anja Bodholdt trækker alligevel på det. Også i Smilets By må aarhusianerne nok tage til takke med et massivt skydække, forudser hun. Bedste chance for et solstrejf i det østjyske er der faktisk på Djursland, tilføjer hun.

København

Udsigten for resten af landets storbyer – og altså også for hovedstaden – bliver grå og skyet. Skyerne vil være dominerende. Et kig på DMIs lokaludsigt for København levner faktisk ikke det mindst håb for sol mandag. Grafikken viser skyer fra morgen til aften.

Odense

Heller ikke Odense får meget sol over byen i løbet af mandagen. Lokaludsigten giver et lille håb om et glimt af solstråler i løbet af eftermiddagen, men meteorologen tror ikke rigtig på det.

»Nogle dage er der virkelig store forskelle på vejret fra landsdel til landsdel, og så er der dage som i dag, hvor det hele bare er en stor grå masse,« forklarer Anja Bodholdt.

Og har du brug for et lille håb om sol og blå himmel her til sidst, må du væbne dig med tålmodighed. De kommende dage bliver nemlig også ret triste, grå og skyede.

Faktisk skal vi nok helt frem til weekenden, før der er håb om en opklaring af betydning.