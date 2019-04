Efter nogle dage med nattefrost, snefald og slud kan vi se frem mod varmere påskedage, når der for mange står påskefrokoster og fridage i kalenderen.

Vi kan få temperaturer op til 18 grader, der lokalt kan nå helt op på 19-20 grader, oplyser DMI.

Det lune vejr begynder at kigge frem allerede fra skærtorsdag - perfekt timet til helligdagene.

»Vi forventer, det bliver tørt med nogen eller en del sol, med en vind mest omkring øst. Der er mulighed for at eftermiddagsøllene skal være ude i et læ-område med temperaturer på mellem 12-17 grader,« siger vagthavende hos DMI, Mette Wagner.

Men det er langfredag, der er størst chance for det luneste vejr med gode muligheder for, at solen kigger frem. Temperaturerne vil være mellem 13-18 grader de fleste steder, lokalt måske helt op til 20 grader.

Det er dog stadig køligt ved de østlige kyster med pållandsvind. Jyder og sjællændere i Vestjylland og Vestsjælland har altså størst sandsynlighed for at få det varmt i forårsolen.

»Det bliver lidt køligere i løbet af weekenden, men der er mange usikkerheder, fordi vi ser fremad - det kommer an på, om vinden er fra sydøst eller fra nordøst,« siger Mette Wagner.

Påskedag - søndag d. 21. april - skruer prognoserne nemlig ned for de varmere temperaturer igen, og temparaturmålerne kan melde mellem 8-12 grader. 2. påskedag siger prognoserne 10 grader.

Men for de mange, der allerede nu har fået påskeferie, bliver de kommende dage kølige med risiko for nattefrost.

»I morgen (søndag, red.) ser vi lidt eller nogen sol, der kan være enkelte snebyger hist og pist, men ellers er det mest tørt vejr,« siger Mette Wagner, der fortæller sneen i givet fald vil være i 'småtingsafdelingen'.

Der vil stadig være mulighed for nattefrost de næste par nætter, fordi vi går i seng med en skyfri himmel. Og når der ikke er nogen skyer til at holde på varmen fra dagen, så er der kolde temperarturer på programmet.

Mandag og tirsdag melder temperaturerne op 10 til grader, onsdag mellem 10-15 grader, men med risiko for nattefrost med vind fra nordøst.