De fleste danskere er stået op til en meget flot lørdag rent vejrmæssigt.

Og for de fleste danskere vil den forblive flot.

Det fortæller Bolette Brødsgaard, der er vagthavende meteorolog ved DMI.

»Alt i alt bliver det en solrig dag, men der kommer lidt skyer fra Polen, der godt kan drille lidt over Bornholm og Lolland-Falster. De fleste vil få temperaturer på 17-18 grader, men i den nordvestlige del af Jylland, kan det godt blive op til 20 grader. Og der kommer næsten ingen vind,« fortæller hun.

Søndag bliver det så varmere.

»Skyerne fra Polen rykker igen herop natten til søndag, og de vil blive liggende en del af dagen. I Jylland bliver det i hvert fald en del mere overskyet. Til gengæld bliver det varmere. Vi kan godt nå 20-22 grader i hele landet. Men det bliver stadig lidt køligere ved østvendte kyster,« fortæller meteorologen, der dog har et lille forbehold til nogle danskere.

»Hvis man i det sydlige Jylland har fundet grillen frem, skal man være klar til hurtigt at rykke i tørvejr. For der kan godt komme nogle tordenbyger. Ellers bliver det en lun aften i hele landet.«

Mandag ser også lun ud.

»Der vil være flere skyer over hele landet, og i den vestlige del af landet, vil der kunne komme nogle byger. På Sjælland vil det stadig være tørvejr. Temperaturen vil igen ligge på 20-22 grader. Tordenbygerne kan være kraftige, men det er for tidligt at sige noget om risiko for skybrud på nuværende tidspunkt,« siger Bolette Brødsgaard, som herefter byder på køligere vejr.

»Det rigtigt gode vejr falder meget heldigt her, hvor mange har ferie. I næste uge når vi ikke de tyve grader, men det vil overvejende blive tørt,« siger hun.