Lørdagen byder på både sol og regn.

For mens man på Sjælland skal forberede sig på en regnfyldt dag, er der i Jylland og på Fyn gode chancer for at fange en solstråle.

Det skyldes en koldfront, der har passeret Jylland og Fyn, og som nu ligger over Sjælland med tunge regnskyer. Det fortæller vagthavende meteorolog hos Danmarks Metereologiske Institut, Thor Harts.

»Dagen starter med skyer i hele landet, men hvor der på Sjælland vil komme flere regnbyger, er der gode chancer for sol både i Jylland og på Fyn,« fortæller han.

Temperaturen vil over hele landet ligge lunt mellem 13 til 15 grader, med svag til jævn vind fra syd.

Hen ad aftenen bliver himlen mere overskyet, og i løbet af natten vil regnbyger ligeledes sprede sig over de sydvestlige egne.

Også vinden tiltager i løbet af nattetimerne, hvor man kan se frem til blæsende og våd efterårsnat.

København

Københavnerne kan se frem til en klassisk efterårsdag – dog til den lune side. For selvom dagstimerne vil være præget af regn og blæst, vil temperaturen være i den høje ende. Regnbygerne er ikke vedvarende, men vil fylde store dele af dagen. Skal man ud, er det derfor en god idé at tage paraplyen med.

Odense

På Fyn er der udsigt til en blandet landhandel. For selvom, der kan komme et par regnbyger i løbet af lørdagen, er der også gode chancer for at spotte solen.

Aalborg

Der er rig mulighed for at fange en solstråle denne lørdag. Vejret byder nemlig på en lun efterårsdag, med gode chancer for sol – dog med spredte byger i løbet af dagen.

Aarhus

Også aarhusianerne kan glæde sig over, at koldfronten har passeret Jylland. For selvom, der stadig kan være lidt regn i skyerne, er der gode chancer for solstrejf.

Og er dagens solstråler lige hvad du trænger til, så skal du skynde dig og nyde dem. For i morgen vender det våde efterårsvejr for alvor retur landet over.

Særligt i den vestlige del af landet kan se frem til regn på ruderne med jævn til hård vind ved kysterne. Her forventes temperaturen at ligge på mellem 14 og 18 grader.