Hvis du er en af dem, der er ved at smelte væk i det lummervarme vejr, så kan du godt alliere dig med kølende is og skygge de kommende dage også.

Det hele ser dog ud til at kulminere lørdag – hvorefter der, helt bogstaveligt, venter os lys på den anden side.

Det ser nemlig ud til at blive ganske solrigt vejr i næste uge, selvom temperaturen sænker sig en smule.

Det fortæller den vagthavende meteorolog ved Danmarks Meteorologiske Institut, Dan Nilsvall, til B.T.

»Efter weekenden ser det ud som om, at selvom vi får lidt lavere temperaturer, så kan vi forvente ret solrigt vejr i hele landet faktisk,« siger han.

Før vi kommer derhen, skal vi dog lige igennem en onsdag, der – næppe overraskende – forventes at blive lummervarm.

Temperaturen kommer til at lægge sig mellem 23 og 28 grader, hvor de laveste temperaturer kan findes steder med pålandsvind.

»Der er en lille risiko for, at der kan dannes en lille byge over den østlige del af landet i løbet af dagen, og den kan også være med torden. Men antageligt holder det tørt i hele landet det meste af dagen,« forklarer Dan Nilsvall.

»Men i aften og nat er der en mulighed for, at der kan komme nogle enkelte byger over den sydlige og østlige del af landet, som måske også er med torden. Det er lidt mere sandsynligt, at det kommer i aften og i nat, end at der kommer noget i løbet af dagen.«

Kigger man længere fremad, lyder opskriften på lidt a la det samme:

»Det her lummervarme vejr bliver ved, også med risiko for lokale regn- og tordenbyger,« forklarer meteorologen og tilføjer:

»Men prognoserne svinger meget fra kyst til kyst, så jeg tror, det bedste er at tage det dag for dag og se, hvordan vejret arter sig. For lige nu er det meget vanskeligt at sige noget om, hvor de byger kan komme.«

Det gælder både for torsdag, fredag – og lørdag:

»Det ser ud til, at vi har den samme vejrtype de kommende dage, og det ser ud til, at det kulminerer lørdag,« siger Dan Nilsvall.

Søndag ser det derfor ud til, at temperaturen falder en smule til et sted mellem 18 og 24 grader.

»Det vil de fleste nok opleve som lidt mere behageligt efter det her,« siger han – også med henvisning til, at mange de kommende dage vil kunne opleve tropenætter, hvor temperaturen ikke kommer ned under 20 grader i nattetimerne.

Efter weekenden fortsætter de lidt lavere temperaturer med at præge billedet, mens det altså samtidig ser ud til, at det bliver 'ret solrigt' i hele landet.