Skal du se lørdagens fodboldbrag på en storskærm under åben himmel, så tag lige en paraply eller regnjakke med.

DMI kan nemlig ikke udelukke, at der kommer en byge hist eller pist i løbet af aftenen.

»Hvis man vil være på den sikre side, er det en god idé at huske regntøjet og måske også lige tjekke den seneste vejrudsigt, inden man tager hjemmefra,« siger vagthavende meteorolog hos Danmarks Meteorologiske Institut, Martin Lindberg.

Selvom han understreger, at prognoserne er usikre, så vil der givetvis komme byger rundt omkring i landet netop på det tidspunkt, hvor de danske drenge løber og sveder i Baku.

De største chancer for at se kampen i tørvejr er i den nordlige og østlige del af landet, forklarer Martin Lindberg.

»Men bygerne er ikke langt væk. Der er potentiale for, at de kommer, så mit råd er, at man holder øje med udsigterne,« siger han.

Også i løbet af dagen er der lagt op til en skyet, våd og smålummer dag med kraftige byger ind imellem og temperaturer op til 25 grader.

»Det bliver nogenlunde samme vejrtype som i går (fredag, red.), men bygerne bliver ikke helt så kraftige,« understreger Martin Lindberg.

I løbet af eftermiddagen klarer det som sagt op med nogen sol i Nordjylland, på det østlige Sjælland og på Bornholm, mens resten af landet ser ud til at få en skyet lørdag.

Søndag fortsætter i nogenlunde samme dur med pæne temperaturer, en del byger, men måske også »nogen sol.«

Sidder du i et sommerhus eller i et telt på en campingplads, vil du sikkert gerne vide, hvornår det flotte, solrige sommervejr vender tilbage.

Her er der – bort set fra fine temperaturer – ikke megen trøst at hente hos Martin Lindberg.

»Det flotte højtryksvejr er ikke på vej lige med det samme. Jeg kan slet ikke se en stabil periode i prognoserne. Ikke engang to dage i træk. Det tyder på, at vi skal midt ind i juli, før der kommer noget, der ligner.«