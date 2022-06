Lyt til artiklen

Der bliver skruet op for temperaturerne i Danmark i weekenden, spår DMI.

Hvis man går og sukker efter sommer, så kan der være bedring på vej i de kommende dage. Måske.

I hvert fald lyder prognosen fra DMI, at vi lørdag får en dag med temperaturer, der begynder at smage af sommer.

»Lørdag ser ikke ud til at blive en dag med skyfri himmel fra morgen til aften, for der ser altså ud til at komme en del skyer også,« siger vagthavende meteorolog Mette Zhang fra DMI til B.T.

Hun fortæller, at det er varm luft sydfra, hvor der er hedebølge i Spanien netop nu, som bevæger sig i vores retning.

»Der er varm luft på vej, men temperaturerne kommer til at afhænge af, hvor mange skyer vi får med ind fra en front, som enten kommer til at styre direkte ind over os eller muligvis gå syd om Danmark,« siger Mette Zhang således.

»Lige nu vil jeg sige, at det ser ud til, at vi kommer til at opleve temperaturer omkring 20 til 26 grader,« tilføjer hun.

»Men det bliver altså ikke en dag, som jeg vil tro, kommer til at indbyde til at ligge på stranden i timevis. Jeg vil mere tro, at man vil opleve, at det bliver lummert. Så en dukkert i det halvkølige havvand rundt omkring vil nok føles rart,« spår Mette Zhang.

Lige nu ligger temperaturerne i de danske farvande på mellem cirka 11 og 17 grader, men der kan lokalt være varmere vand, fortæller hun.