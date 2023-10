DMI varsler, at forhøjede vandstande kan ramme flere steder de kommende dage. Det sætter gang i lokalt alarmberedskab.

Det gør man blandt andet i Sønderjylland, skriver DR.

Brandstation Aabenraa er således i fuld gang med at sætte adskillige sandsække op for at beskytte sommerhuse og kældre.

Ifølge DMI kan de forhøjede vandstande nå op til to meter over normalen.

Særligt fredag og lørdag bliver det værst.

»De seneste prognoser peger på, at vi flere steder i områderne når over varslingskriteriet,« siger meteorolog Mette Wagner.

Og de kommende vejrforhold kan ifølge Holger Andersen, beredskabsdirektør for Brand og Redning Sønderjylland, få 'fatale konsekvenser'.

»Derudover kommer der kuling, og vinden kommer fra øst, så østkysten fra Sønderborg og hele vejen op til Kolding vil blive ramt i et omfang, vi ikke har set rigtig længe,« siger han til DR.

Vandstanden forventes at stige i de orange områder. Foto: DMI.

Det er et højtryk i Nordskandinavien, som er årsagen til, at vandstanden kan stige de kommende dage.

Særligt Lillebælt og Østersøen forventes at blive ramt, hvilket du kan se et billede af herover.

Varslet gælder til og med søndag midnat.