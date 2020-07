En voldsom blæst river og rusker i Danmark - alligevel bevæger mange sig ud på havet for at bade, sejle eller stå på paddleboard.

Det får nu livredderne til at advare alle, som bruger vandet i det blæsende vejr.

Blæsten kan nemlig skabe revlehuller med kraftig understrøm ved vestvendte kyster, og som om det ikke var nok, kan kraftig fralandsvind ved de østvendte kyster gøre det svært at komme tilbage til land.

»Vinden giver hvert år anledning til farlige situationer, hvor livredderne henter folk ind fra vandet, og jeg forudser, at vi kommer til at se redningsaktioner på grund af vinden i den kommende uge,« siger Anders Myrhøj, der er kystlivredningschef i TrygFonden Kystlivredning, i en pressemeddelelse.

Lad derfor gummibåde, luftmadrasser og andet oppusteligt udstyr blive på land, hvis du trods det farlige vejr vil i vandet, og vær opmærksom, hvis du er surfer eller kano- og kajakroer, lyder opfordringen fra TrygFonden Kystlivredning og Søsportens Sikkerhedsråd.

De fleste kender muligvis til faren ved revlehuller, og er man ved vestvendte kyster, skal man være ekstra opmærksom:

»Er man ved vestvendte kyster, er der risiko for revlehuller, som giver stærk understrøm. Der er store bølger, som kan være sjove at kaste sig ud i, men de er også meget kraftfulde og kan vælte dig omkuld, og strømmen kan trække dig med ud fra kysten,« siger Anders Myrhøj.

Skulle det ske, skal du ikke kæmpe imod, forklarer han videre, men derimod forsøge at bevare roen. Søg derefter hurtigst muligt til siden, og svøm derefter ind mod land.

Til sejlere lyder også en opfordring, for vinden, som i de kommende dage vil være frisk til hård, kan være en udfordring for selv erfarne sejlere.

»Det er ikke en skam at blive i havn. Det er tværtimod at tage skipperansvar. Sejlads i hårdt vejr er ikke i sig selv farligt, men det kræver ekstra planlægning, ressourcer, udstyr og naturligvis, at alle ombord bærer redningsvest,« siger Sten Emborg, der er specialkonsulent i Søsportens Sikkerhedsråd, og fortsætter:

»Vi ved fra vores observationsstudier, at hvis man er en gruppe på vandet, og den ledende person bærer redningsvest, så er chancen for, at de andre gør det samme, væsentligt større. Vær derfor et godt forbillede for dine sejlvenner.«

Det voldsomme blæsevejr ser ud til at fortsætte i hvert fald frem til midten af ugen, lyder det fra DMI.