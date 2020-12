'Hvis mor siger nej, så spørger jeg bare far.'

Det motto kan de sneglade danskere med fordel tage til sig, hvis de drømmer om sne juleaften

For mens DMI officielt har aflyst den hvide jul, så holder det fælleseuropæiske vejrcenter ECMWF (European Centre for Medium-Range Weather Forecasts) en lillebitte dør på klem, skriver TV 2.

Ifølge prognosen vil et lavtryk bevæge sig tværs gennem Danmark og føre slud og tøsne med sig juleaftensdag – ja bevares, kun slud og tøsne, som altså ikke ligefrem har ry for at blive liggende – men julemiraklet kan jo stadig ske.

Håber du på hvid jul?

Skulle prognosen fra det fælleseuropæiske vejrcenter vise sig at holde stik, er det primært de sneglade sjællændere, der skal holde øje med himlen.

Den i forvejen usikre prognose er mere usikker for Fyn og Sydjylland, mens resten af landet nok ikke skal skrue forventningerne i vejret.

Seneste hvide jul faldt ganske lokalt i 2018 i Nordjylland, Nordsjælland og på Bornholm efter seks års såkaldt grøn jul.

Den seneste landsdækkende hvide jul fandt dog sted helt tilbage i 2010, hvor hele landet var dækket af sne, som mange steder var 20 centimeter dyb.

Får vi ikke mere sne i år, kan 2020 også ende med at blive et historisk sne-år – som det snefattigste nogensinde, siden man begyndte at føre statistik over den slags i 1957, skriver TV 2.

Den nuværende rekord er fra 1990, hvor der kun blev registreret sne på tre ud af årets 365 dage.

Foreløbig har vi kun haft 0,3 døgn med sne i 2020.